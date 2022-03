Gevi Napoli, Buscaglia coach? Potrebbe firmare già oggi

Potrebbe arrivare ad ore, l'annuncio del nuovo coach della Gevi Napoli. Dopo l'esonero abbastanza sorprendente di Pino Sacripanti, che paga le nove sconfitte nelle ultime 10 partite e qualche scelta sbagliata degli americani, le azzioni del club azzurro sono untate sull'ex coach storico di Trento, Maurizio Buscaglia, barese, 52 anni, capace di portare il club trentino a due finali scudetto, nel 2016/2017 e 2017/2018. Poi per lui alcune epseienze non finite bene, come quella a Reggio Emilia, e a Brescia, dove non fu confermato a fine stagione. Quindi l'esperienza isaraeliana all'Hapoel finita dopo alcuni mesi, con 8 vittorie e 5 sconfitte e il terzo posto in classifica.

Buscaglia è atteso a Napoli oggi e potrebbe trovare accordo per legarsi al club azzurro e condurre già il primo allenamento.