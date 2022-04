Gevi Napoli chiama a raccolta i tifosi: mini-abbonamento a prezzi scontati

Chiamata a raccolta dei tifosi e prezzi scontati in vista della doppia partita in casa consecutiva per la Gevi Napoli Basket (nella foto Gudaitis), che dopo le vittorie in casa con Brindisi e a Treviso vuol provare ad allungare la striscia. Dalle 16 di domani, martedi 5 aprile, è aperta la vendita dei biglietti sia per la gara con la Germani Brescia, in programma sabato 9 aprile alle 20,10, che per quella con la Unahotels Reggio Emilia, che si giocherà mercoledi 13 aprile alle 20,30.

Il club ha reso noto che sarà possibile acquistare un miniabbonamento che permetterà l’ingresso ad entrambe le sfide del PalaBarbuto a condizioni vantaggiose. I tagliandi saranno acquistabili sul sito www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Viva Ticket. Questi i prezzi dei biglietti per la gara singola: tribuna centrale: euro 25. Tribuna laterale: 15, curva/gradinata: euro 10. Questi i prezzi dei miniabbonamenti per entrambe le partite: tribuna centrale, euro 40, tribuna laterale 25, curva e gradinata euro 15. Inoltre la Gevi Napoli Basket ha voluto riservare un particolare riguardo ai propri affezionati tifosi.

A tutti i possessori dell'abbonamento per le gare casalinghe della Gevi Napoli Basket, per entrambe le sfide, sarà omaggiato un biglietto dello stesso settore in cui ha sottoscritto la tessera, fatti salvi i diritti di commissione dell'agenzia di rivendita Vivaticket. Per poter attivare la suddetta procedura, sarà richiesto semplicemente l'inserimento del codice barcode del proprio abbonamento.