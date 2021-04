Gevi Napoli, missione serie A: ecco il calendario della 2a fase

Con la grande chance di poter avere il pubblico sugli spalti nei playoff, si è conclusa la stagione regolare di A2. Manca un match tra Rieti e Chieti che per i casi Covid tra i reatini potrebbe anche non disputarsi.

Con la vittoria di stasera di Udine su Trapani, si è definita la situazione dei piazzamenti nel Girone Verde. Prima è Torino, poi Tortona e Udine, e queste 3 vanno a intrecciarsi nel Girone Bianco delle big con Forlì, Napoli (nella foto Marini nel derby) e Scafati. Vengono trasferiti i risultati conquistati contro le squadre del proprio girone nella stagione regolare, quindi partono già con 6 punti Napoli (che ha vinto 2 volte con Scafati e 1 con Forli) e Torino.

Poi Tortona e Forlì 4, Scafati e Udine 2. Dunque gli azzurri sono in vetta a pari punti contro Torino e dovranno affrontare le squadre dell'altro girone con questo calendario: domenica 25 aprile Torino-Napoli, mercoledì 28 aprile Napoli-Udine, domenica 2 maggio Tortona-Napoli, domenica 9 maggio Napoli-Torino, giovedì 12 maggio Udine-Napoli, domenica 16 maggio Napoli-Tortona. I playoff poi dovrebbero cominciare il 23 maggio con 16 squadre in campo divise in 2 gironi. Le due vincenti salgono in A.