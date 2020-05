Quando imperversa radio mercato, c'è da districarsi tra indiscrezioni vere e altre poco probabili. Se la chance Di Vico per la Gevi Napoli non sembra troppo praticabile (viaggia su livelli di stipendio fuori standard), molto più plausibile è quella relativa a Lorenzo Saccaggi. Il playmaker del 1992, l'anno scorso a Biella con quasi 14 di media e 3,5 assist, piace molto a Sacripanti, che lo ha guidato quando era sulla panchina dell'Italia agli Europei under 20. Il giocatore, che compirà 28 anni ad agosto prossimo, piace però anche ad alcune squadre di A, dove ovviamente partirebbe dalla panchina. Ora c'è da capire se Saccaggi preferirà fare il titolare in A2 con ambizioni di promozione o il cambio in A. Nel caso arrivi alla Gevi, lui e Monaldi occuperebbero i ruoli di play e guardia titolari, mentre la scelta dell'americano "piccolo" virerebbe su un 3/2, ovvero su un'ala piccola con capacità di giocare anche da guardia. In stand by la situazione Iannuzzi, che non ha ancora accettato la rinegoziazione del contratto al contrario di Sandri. Nel caso Iannuzzi non dovesse accettare, l'obiettivo sarebbe un 5 americano. © RIPRODUZIONE RISERVATA