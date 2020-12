Dopo lo stop per il turno di riposo, riecco stasera alle 18 il Napoli Basket (nella foto Zerini) in campo per provare ad allungare ancora la serie di vittorie e portarle a cinque. Ancora assente Mayo, che sta recuperando dal problema muscolare ma non è ancora pronto. Il play è partito ieri assieme alla squadra. L'impegno di oggi è in trasferta e vale per il recupero della seconda giornata del Girone Rosso contro la Top Secret Ferrara. La squadra di Sacripanti sarà impegnata poi ancora fuori casa sabato contro Ravenna. Ferrara è una squadra composta da elementi di grande esperienza a partire da Peric, per anni a Venezia in A1 da protagonista e Hasbrouck, guardia che l'annmo scorso era alla Fortitudo Bologna.

“Affrontiamo una squadra molto solida. La Top Secret Ferrara ha due stranieri di altissimo livello e può contare su un mix tra esperienza e gioventù. Noi siamo sicuramente in una situazione di emergenza ma sappiamo che tutti possono dare un apporto maggiore giocando minuti importanti. Sarà fondamentale. continuare la nostra crescita sia dal punto di vista del gioco che della gestione della gara. Ci aspetta una battaglia e misurarci contro una squadra forte come la Top Secret Ferrara sarà sicuramente stimolante". Il match sarà trasmesso in diretta su LNP TV Pass.

