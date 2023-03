Gevi Napoli-Openjobmetis Varese, parte la lunga volata salvezza

Comincia la lunga volata per la salvezza, undici giornate con poco margine di errore, per tirarsi fuori dalle zone pericolose. Bisogna vincere 5 delle restanti 11 gare per totalizzare 24 punti, che sulla carta è la quota per restare in A. E bisogna farlo a partire da oggi contro Varese al Palabarbuto (ore 16), match contro una delle rivelazioni del campionato, squadra che gioca un basket frenetico, un “corri e tira” esasperato, seguendo i dettami del giovane coach americano Matt Brase che l’ha portata fino alla quinta posizione in classifica a quota 20. Una tattica che a volte però può diventare un boomerang. Esordio per Thomas Wimbush, ala di 2,01 che sostituisce Devin Davis.

«Ripartiamo in campionato con determinazione e con la consapevolezza che ogni partita di questi ultimi due mesi, sarà fondamentale – sottolinea coach Cesare Pancotto - Abbiamo un'unica via per affrontare Varese: aggredire dal primo all'ultimo secondo sia in difesa che in attacco. Pensare di poter regalare emozioni e soddisfazioni ai nostri tifosi, deve essere la benzina per entrare in campo e giocare una partita di alto livello. A Napoli sento spesso dire che le cose più difficili sono anche le più belle da ottenere».

Capitan Lorenzo Uglietti si focalizza sui difetti da correggere: «Soffriamo di troppi alti e bassi. Manca la cattiveria in più per raggiungere la vittoria. Speriamo in questo rush finale di riuscire a conquistare punti importanti. Io cerco di dare l’esempio in allenamento, giocando al massimo dell’intensità per cercare di trasferire ai miei compagni l’importanza di giocare a questo livello».

L’apporto di Wimbush potrebbe risultare fondamentale in una partita molto fisica. «Lui è un ragazzo super dal punto di vista umano. Ha uno stile molto europeo, non me l’aspettavo, ha una grande apertura mentale. Mette tanta energia sul parquet, aiuta molto tutti noi, con equilibrio e senza alcuna presunzione. Ha dimostrato ottime cose tecnicamente, giocava in una squadra di rango come lo Zenit San Pietroburgo, ha grande personalità, può far bene e darci una mano importante. Abbina tecnica ed energia», aggiunge Uglietti.