Gevi Napoli, che colpaccio a Pesaro: lotta feroce e vittoria al supplementare

Stavolta il calo finale che aveva frenato la Gevi contro Bologna e Brindisi non c'è stato. Squadra tonica e concentrata fino alla fine del supplementare e gran vittoria in trasferta (97-99) su un campo tosto come quello di Pesaro. Partita che dà continuità rispetto alla vittoria di sette giorni fa contro Reggio Emilia e dimostra come questa squadra sia capace di tutto, genio e sregolatezza, con giocatori di talento.

Gran partita di Howard (nella foto Ciamillo e Castoria), 23 punti, tiratore bestiale, ottimo il solito Michineau, costante, bene Agravanis (che bisognerebbe provare a tenere fino a fine stagione, anche se non sarà facile per i costi alti) e bene anche Williams (tiri liberi a parte, anche se ne ha segnati due delicati). Ancora non pervenuto Johnson. Ora con 4 punti si può guardare con fiducia al prossimo impegno. Gli azzurri torneranno in campo domenica prossima 30 ottobre alle ore 20 al PalaBarbuto contro la Pallacanestro Trieste.

«Siamo contentissimi di questa vittoria su un campo molto difficile contro una squadra forte. Abbiamo dato continuità al nostro gioco, all’idea di non dover mollare mai. Nel secondo tempo siamo riusciti a capire che il nostro lavoro doveva cominciare dalla difesa. Abbiamo disputato un ottimo ultimo quarto. Ogni volta che Pesaro sembrava poter scappare siamo rimasti in partita. Per noi è un grande successo perché è un aspetto su cui dobbiamo lavorare per la nostra crescita».