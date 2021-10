Gevi Napoli, Sacripanti tutto orgoglio: «Abbiamo riportato il grande basket»

Un «tesoretto» di emozioni, fiducia ed entusiasmo. La sorprendente vittoria con la corazzata Virtus fa tornare a Napoli la voglia di basket.

«Intanto, iniziamo a dire che sono due punti importanti perché non penso che contro Bologna saranno in molti a fare punti». Stefano Sacripanti, il coach che ha riportato Napoli in serie A, si gode il momento.

L'obiettivo rimane una salvezza tranquilla?

«Per quanto possa essere tranquilla,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati