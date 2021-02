Vittoria comoda della Gevi a Pistoia nel recupero di campionato (51-65) grazie ad una solidissima difesa e sia pur in una serata dalle scarse percentuali al tiro (18/39 da due, 6/28 da tree, 11/20 dalla lunetta). Due punti fondamentali che portano Napoli in vetta alla classifica con due punti di vantaggio su Forlì, sia pur forse solo temporaneamente viste le gare da recuperare dei romagnoli.

Migliore in campo Parks, 18 punti e 11 rimbalzi, ottima partita di Mayo (nella foto di Sara Bonelli,15 punti e 4 assist per lui), caricato forse dall’inserimento nel primo quintetto per la prima volta dall’inizio della stagione e con tanti minuti in campo (33'), in doppia-doppia Lombardi (11 punti e 11 rimbalzi), solo 2 punti ma tanta difesa, rimbalzi e stoppate (4) per Zerini.

Novità nel quintetto, con Mayo inserito al posto di Monaldi. Pistoia va sul 4-0, ma poi sale in cattedra la squadra azzurra che domina la prima parte del match: va al comando con una tripla di Mayo per il 6-8, e poi non lo molla più, aumentando gradatamente il vantaggio con Parks, molto efficace, Marini e Monaldi. Al 10‘ è 10-20. Secondo quarto sulla stessa falsariga, arriva il +15 (15-30), poi il +18 (15-33), con Pistoia che recupera qualche punticino all’intervallo (20-36). Stesso refrain nel terzo quarto, con la Gevi a condurre con margine intorno ai 15 punti prima di un paio di palle perse finali che costano il -11 di Pistoia (37-48).

Ultimo quarto con Pistoia protesa in un disperato tentativo di rimonta, con vantaggio ridotto a 8 punti, ma nessun problema per Napoli che con Mayo, Parks e Lombardi respinge l’assalto e controlla senza problemi fino alla fine.

