Gevi Napoli, addio a Reggie Lynch: rescissione consensuale con il pivot

Addio anche a Reggie Lynch. Dopo aver chiuso il rapporto con Jeremy Pargo, ora la Gevi rimanda a casa anche il secondo innesto. Il lungo bianco era stato preso per sostituire l'infortunato Elegar ma Sacripanti lo aveva impiegato con il contagocce. Con l'arrivo di Totè, Lynch è stato messo addirittura fuori squadra e ora arriva la notizia della rescissione. Evidentemente il pivot avrà avuto proposte da qualche squadra e ha quindi accettato di rescindere. Quindi c'è forse da attendersi l'inserimento di un altro lungo, visto che Totè in quete prime uscite non è parso un giocatore d'area. Si parla di un pivot lituano.

Questo il comunicato del club: «La Gevi Napoli Basket comunica di aver rescisso consensualmente il contratto con l'atleta Reggie Lynch. La società ringrazia il cestista statunitense per l'impegno dimostrato nella sua esperienza napoletana, e gli augura le migliori fortune umane e professionali».