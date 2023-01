Gevi Napoli, Robert Johnson se ne va: rescissione consensuale del contratto

Dopo il cambio in panchina con l'esonero di Buscaglia e la promozione a head coach di Cesare Pancotto, altre novità in casa Gevi Napoli. Robert Johnson, la guardia americana dal particolare look, va via. Rescissione consensuale con la società partenopea, il talentuoso giocatore non ha mai dato la sensazione di essersi ambientato a Napoli ed è parso molto spesso un corpo estraneo, salvo poi improvvisamente risvegliarsi e giocare partite di alto livello. Giocatore di qualità ma dall'approccio non facile, emblematiche le due partite più recenti, 19 punti contro Trento e 2 nel derby con Scafati, match nel quale in pratica non si è visto.

Oggi intanto la Gevi dovrebbe chiudere con un play americano di eccellente livello, se ne saprà di più nel pomeriggio.