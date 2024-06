Gevi Napoli, roster 2024: a Milicic piace Leonardo Totè

Caccia al lungo italiano in casa Gevi Napoli. Dopo le ipotesi Treier e Pinkins (in realtà proposti dai procuratori), ora c'è quella del ritorno di Leonardo Totè, che aveva fatto una comparsata senza fortuna in casa Napoli nella stagione 2021-2022, con Sacripanti in panchina fino a marzo e poi sostituito da Buscaglia. Totè giocò poco e male prima dell'arrivo di Gudaitis. Ma l'anno dopo, al ritorno a Pesaro sembrò totalmente trasformato e anche in questa stagione ha fatto cose eccellenti. Chiudendo con 13,1 punti per gara e 5 rimbalzi. Pesaro però è retrocessa in A2 e quindi il lungo veneto è a caccia di squadra nel campionato superiore.

È un giocatore che ha bisogno di fiducia per esprimersi al meglio, cosa che a Napoli non accadde. Ed è nella lista di Milicic perchè è dinamico, veloce, specialista dell'alley up pur essendo alto e grosso (è 2,11). Ma si pensa che potrebbe avere qualche remora ad accettare dopo la brutta esperienza. Il suo arrivo rischia di rapprentare l'addio a Alessandro Lever, che non è mai entrato in sintonia con il coach, anche se l'ex triestino in realtà è molto più un'ala grande che un centro.

Intanto a breve sarà annunciato un direttore marketing.