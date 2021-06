Gevi Napoli, scatta la finale per la A, Sacripanti: «La difesa è la chiave»

E' il momento clou della stagione, domani alle 20,45 inizia la finale playoff della Gevi Napoli contro Udine per tornare in serie A. Serie al meglio delle cinque partite con le prime due gare giocate al Palabarbuto domani e martedi, ed eventuale gara 5 casalinga. E' da 13 anni, dal 2008, che il basket di vertice è scomparso dal territorio napoletano. Ora però l’obiettivo è vicino: 3 vittorie su 5 nella serie finale per riportare la città al vertici nazionali, potendo sfruttare anche l'eventuale bella in casa. Napoli (nella foto Mayo proprio contro Udine) ha battuto la sua avversaria della finale 3 volte su 3 in stagione e tenendola sempre sotto i 70 punti e gli ospiti hanno sicuramente più tossine nei muscoli avendo giocato 5 sfide contro Scafati. Per contro gli azzurri però sono fermi da 9 giorni. Occhio anche al coach ospite, una vecchia volpe delle panchine come Matteo Boniciolli. Gara-1 con pochi biglietti disponibili rispetto ai 500 posti a disposizione, gara-2 di martedì con tutto esaurito.

Coach Sacripanti alla vigilia: “Si affrontano le squadre che hanno dimostrato di essere le più forti. Non può essere un caso, infatti, che sia la Finale di Coppa Italia che questa dei playoff veda di fronte Napoli ed Udine. L’APU è una squadra molto ben allenata, con un mix di gioventù ed esperienza che offre grande profondità alla panchina, con 11 giocatori a disposizione. Hanno grande fisicità ed hanno dimostrato di essere pronti in ogni situazione. Noi dobbiamo fare la nostra pallacanestro mantenendo l’identità che ci ha portato fin qui, con grande umiltà e determinazione. Saranno fondamentali il contro del ritmo e dei rimbalzi, la difesa sarà un aspetto importantissimo dell’intera serie. Per ora, però, siamo concentrati esclusivamente su gara 1”

La partita Gevi Napoli Basket-APU Old Wild West Udine sarà trasmessa in diretta su LNP TV Pass.