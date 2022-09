Gevi Napoli, sconfitta al fotofinish: KK Mornar la beffa nell'ultimo quarto

Sconfitta al fotofinish della Gevi Napoli Basket che è stata superata nel finale dai montenegrini del KK Mornar Bar con il punteggio di 83-89 nella prima gara del Memorial Pentassuglia giunto alla sua undicesima edizione che si sta svolgendo a Brindisi. Dopo essere stata in vantaggio per gran parte della gara la Gevi Napoli Basket ha subito nel finale la rimonta del Mornar nonostante abbia disputato un ottima gara. Domani alle ore 18 la Gevi Napoli Basket affronterà i padroni di casa della Happy Casa Brindisi. Sarà possibile seguire in diretta streaming la partita sul sito www.antennasud.com. 17punti per JaCorey Williams e Johnson, visto in buona ripresa, 16 per il debuttante Howard, 8 Michineau, 6 Stewart, 5 per Zanotti, Zerini e l'altro debuttante Emmitt Williams, 2 punti per Dellosto e Uglietti.