Gevi Napoli sulle tracce di Newman: sarà lui il play-guardia prescelto?

Archiviato Kramer, il Napoli Basket ora è sulle tracce di Malik Newton, play-guardia di 1,91, 24 anni. Il giocatore, capace di giocare indifferentemente nei due ruoli, con un gran palleggio-arresto-tiro (fondamentale sempre più raro da vedere), con un ottimo tiro da 3 e capacità di palleggio e uno contro uno, sta però giocando alla grande nella Summer League con i San Antonio Spurs e dunque ciò complica un po' le cose in casa azzurra perchè crescono le pretendenti e anche la chance di strappare un contratto Nba. Newman, nativo della Louisiana, con una gran carriera universitaria ai Kansas Jayhawks, una significativa apparizione in Nba con i Cleveland Cavaliers a cui si riferisce la foto (1 gara, 2 punti) ha fatto un'esperienza europea nel 2020-2021 in Turchia al Bursa (11,1 punti e 4,5 assist in Eurocup) e in Israele (con Ironi Nahariua a 14,4 punti). Ma Newton ha nel suo curriculum anche due titoli mondiali vinti con le nazionali giovanili Usa under 16 e under 17 a Maldonado e a Dubai nel 2013 e nel 2014. Nei prossimi giorni se ne saprà di più. Naturalmente sono pronte valide alternative.