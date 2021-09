Gevi Napoli in Supercoppa a Brescia e si attendono notizie da Andrews

Dopo i due stop contro Treviso, chances di togliere lo zero dalla classifica del girone di Supercoppa per la Gevi che domani affronta Brescia sul parquet lombardo (e poi match bis il 13 settembre a Napoli alle 18). Entrambe sono a zero punti, perchè anche Brescia ha perso le due gare con i trevigiani. Il match si giocherà al PalaLeonessa alle 20. Squadra sempre senza Rich e in attesa di notizie positive da Andrews, la guardia di 1,88 che nel 2020-2021 era al Darussafaka in Turchia (campionato e Champions League) con 16 di media e poi ingaggiato da Ankara da cui però è andato via di prima di cominciare per motivi di salute della nonna. La gara tra Gevi Napoli Basket (nella foto Velicka) e Germani Brescia sarà trasmessa in diretta su Discovery+. Aggiornamenti in diretta sulla pagina Facebook del Napoli Basket.

Sacripanti alla vigilia: “Con Treviso ci sono stati degli aspetti positivi. Ora, a Brescia, affronteremo una squadra motivata, agguerrita e con una grande fisicità. Sarà una partita molto dura. Dal canto nostro dobbiamo proseguire nel nostro processo di crescita per cercare di migliorare giorno dopo giorno. Il nostro obiettivo dovrà essere quello di lavorare per cercare di aumentare i minuti di buona pallacanestro all’interno della partita".