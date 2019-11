Doppio test in Piemonte per la Gevi Napoli. La squadra del presidente Grassi giocherà domani alle 12 a Biella (diretta tv Sportitalia in chiaro) e mercoledì poi il recupero della nona giornata alle 20,30 a Torino. Un doppio impegno assai difficile che sarà fondamentale per capire se la squadra partenopea potrà ambire a entrare nelle prime 4 del girone, piazzamento che vale le Final Eight di Coppa Italia. Biella è compagnie molto forte, e non a casa ha 16 punti in classifica. La rosa è ampia e competitiva e il coach, Paolo Galbiati, ha avuto esperienze in A1 a Torino. Alfredo Amoroso, amministratore delegato della Gevi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Nonostante un inizio difficile, probabilmente dovuto dall’approccio alla nuova categoria, la squadra ha invertito la rotta - ha detto Amoroso -. Abbiamo ritenuto opportuno operare il cambio di allenatore, puntando su un profilo importante come quello di Sacripanti. Attorno al coach c’è un progetto a lungo termine, speriamo di fare con lui grandi cose durante tutta la durata del suo contratto. Il nostro progetto punta alla A1, nel basket tutto è possibile ed abbiamo avuto la dimostrazione in queste prime giornate". Nello stesso girone di Napoli, Scafati giocherà domani a Torino alle 18, mentre nell'altro girone, la Juve Caserta sarà impegnata alla stessa ora in casa con Mantova. © RIPRODUZIONE RISERVATA