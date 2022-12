Nella battaglia che si è già innescata nelle zone medio-basse della classifica e con lo spauracchio della retrocessione che incombe in così netto anticipo, il match della Gevi Napoli contro la Tezenis Verona in programma lunedì sera alle 20 al Palabarbuto assume grande importanza. Soprattutto guardando al calendario: dopo la gara del giorno di Santo Stefano, arriveranno per gli azzurri il derby contro Scafati in trasferta (il 2 gennaio) e lo scontro con la super corazzata targata Armani Milano l'8 gennaio al Palabarbuto. Fondamentale diventa quindi conquistare la vittoria con i veronesi per fare un passo avanti e tenerli a 4 punti di distanza. Napoli recupera in extremis Robert Johnson, fermo da tanto per un problema fisico, ma deve ritrovare Stewart, un corpo estraneo nelle ultime gare.

APPROFONDIMENTI Coach Buscaglia sul momento Gevi: «Il nostro problema è la continuità» Coach Caja dopo il ko di Scafati: «Tortona ha giocato la gara perfetta»

Partita insidiosa quella con la Tezenis, perché la squadra di Ramagli, pur con soli 6 punti, è imprevedibile potendo contare su un pacchetto di americani capaci di fare e disfare nel corso della partita. Atletici, dotati di capacità di corsa, prendono spesso tiri nei primi secondi dell'azione. I pericoli maggiori arrivano da Holman, ala che salta come un grillo, dal pivot bonsai Smith, dal tiratore provetto Anderson. «Ci attende una partita dura. Verona è una squadra lunga, molto profonda, con esterni con capacità perimetrali e lunghi molto dinamici che corrono bene il campo - sostiene coach Maurizio Buscaglia - Abbiamo le maniche rimboccate, stiamo lavorando, dobbiamo dimostrare sempre grande voglia di competere. Bisogna giocare con equilibrio e con la giusta mentalità».