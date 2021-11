Gevi Napoli, domenica c'è Tortona ma per Pargo il debutto è rimandato

L'attesa sta per finire, entro qualche giorno Jeremy Pargo sarà a Napoli, ma purtroppo non in tempo per la sfida contro la Bertram Tortona di domenica sera alle 20,45 al Palabarbuto. La corsa contro il tempo si è rivelata impossibile.

Il giocatore sarà a disposizione da Sacripanti a partire dall'inizio della prossima settimana. Dunque ci sarà Velicka (nella foto) come play nel quintetto iniziale e Rich e Uglietti come alternative. Intanto prosegue la vendita dei biglietti per assistere alla gara valevole per la settima giornata di Serie A.

I tagliandi saranno acquistabili sul sito www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Viva Ticket. I prezzi sono: tribuna centralissima 45, ridotto 30. Centrale 30, ridotto 20, laterale 20, ridotto 15, curva 14, ridotto 10. Il biglietto ridotto è riservato alle categorie Over 65 e Under 16.

Per accedere al PalaBarbuto è necessario il Green-Pass da mostrare insieme al titolo di accesso e al documento di identità. Si può ottenere la certificazione anche attraverso tampone rapido negativo. In occasione della sfida del 7 novembre la Farmacia San Ciro dei Dottori Guerra (Via De Sivo, 1 – Napoli), partner ufficiale della Gevi Napoli Basket, effettuerà gratuitamente i tamponi ai possessori del biglietto della partita o dell’abbonamento stagionale. Sarà possibile effettuare i test esclusivamente domenica 7 novembre dalle 11:00 alle 13:00. È necessario prenotare il tampone tramite whatsapp, al n° 3450709730 attendendo conferma di prenotazione.