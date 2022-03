La Gevi lotta ma si arrende a Tortona, Buscaglia: «Una prova che dà fiducia»

La sconfitta, sia pur onorevole, non dà punti e dunque dalla trasferta di Tortona torna una Napoli che inanella il decimo ko delle ultime 11 partite e resta con una classifica sempre a rischio. Ma la neo Gevi di Buscaglia gioca un’eccellente seconda parte di match, arriva a -2 a 3 minuti dalla fine con palla in mano ma sbaglia il tiro del pareggio con Marini e dall’altra parte subisce la tripla che la ricaccia indietro definitivamente.

Finisce 83-77 ma è una sconfitta forse un po' meno amara delle ultime, perché la squadra è parsa viva e pronta a questo rush finale per la salvezza. Le dolenti note sono un Totè versione fantasma (8' in campo, 0 punti), un Marini che pare aver perso la fiducia, le percentuali da 3 e una difesa ancora balbettante soprattutto nella prima parte. Bene Rich, che conferma i suoi progressi (ma solo in attacco), Velicka, sempre efficace, e Zerini. La novità proposta da Buscaglia è un Zerini in quintetto e titolarissimo del ruolo, oltre a una rotazione molto più ampia. Il problema è che un Totè così è inutile, meglio Lynch che almeno garantisce qualche stoppata e qualche giocata di grinta. Abbastanza positivo Lombardi, Parks bene nella seconda parte, McDuffie a corrente alternata. Ma si è vista una buona conmattezza del gruppo e uno spirito di squadra.

Buscaglia: «Sapevamo che Tortona è una squadra davvero tosta. Abbiamo fatto delle buone difese, mancando qualche piccolo dettaglio. Brava Tortona a conquistare rimbalzi d’attacco importanti e a punirci sempre. Dobbiamo tornare a casa pensando alla partita che abbiamo fatto e cercando di migliorare quelle cose che potranno essere fondamentali. Bisogna concentrarci sulle piccole cose. Piano piano miglioreremo anche dal punto di vista offensivo, spendendo tanto in difesa ovviamente possiamo pagare in attacco. Dalla prossima gara mi auguro di poter fare una partita del genere, migliorando quei due tre punti che potranno essere decisivi».