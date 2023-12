Gevi Napoli, trasferta a Pistoia per il primato in solitario

Acciuffare lo storico primato in solitario sbancando il parquet di Pistoia nell’anticipo di domani alle 19,30 al PalaCarrara (diretta su Dazn). E' questo l'obiettivo della Gevi. Non era mai avvenuto che una squadra napoletana fosse da sola in testa alla classifica. Le 3 coinquiline al primo posto, Bologna, Venezia e Brescia, giocheranno infatti domani e dunque il club azzurro potrebbe vivere l’ebbrezza, sia pur per 24 ore.

Ma naturalmente c’è da fare i conti con l’Estra Pistoia, squadra neopromossa come l’altra matricola terribile Cremona, e molto insidiosa.

I toscani hanno 8 punti in classifica, vengono da 3 vittorie nelle ultime quattro giornate, in casa hanno battuto Venezia e Sassari e domenica scorsa sono stati capaci di andare ad espugnare il parquet dell’Emporio Armani Milano campione d‘Italia. Assenza importante per i pistoiesi è quella di Jordon Varnado, che si è stirato un polpaccio e sarà fuori per un paio di mesi. Al suo posto è stata tesserata la guardia Gerry Blakes ma non ci sarà contro Napoli. Un piccolo vantaggio non trascurabile.

La Gevi dal canto suo ha il vento in poppa, viene da quattro vittorie consecutive, vince anche quando sembra spacciata, come contro Varese o Treviso, trovando sempre le giocate giuste al momento giusto, ha giocatori che vivono un magic moment come Pullen, che trasforma in oro ogni pallone che tocca, o che semplicemente dominano come Zubcic, appena nominato Mvp del campionato del mese di novembre. I due sono anche nel quintetto ideale del mese appena trascorso assieme a Shengelia, Dowe e Willis. Ovvio che sia giusto provare a tenere il profilo basso, a conservare la mentalità operaia, ma è indubbio che oggi se c’è una squadra sulla cresta dell’onda nel campionato italiano questa è la Gevi. Coach Igor Milicic, gran condottiero, così presenta la gara alla vigilia: "Pistoia vive un ottimo momento come dimostra il prestigioso successo a Milano. Stanno giocando con grande fiducia e siamo certi che troveremo un'atmosfera molto calda nel loro palasport. Conosciamo bene i loro punti di forza, li abbiamo studiati come facciamo con tutte le avversarie. Noi dovremo essere molto ordinati ed organizzati, soprattutto in difesa, per provare a vincere e allungare la nostra striscia di successi".

Le due squadre saranno “Insieme per il sociale” in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità. I club si sono accordati per lanciare un segnale con il messaggio “Uniti oltre le barriere” che campeggerà sulle magliette che i giocatori di entrambe le squadre indosseranno nel pre-partita. Presente alla gara il ministro per la disabilità Alessandra Locatelli.