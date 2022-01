Gevi contro Trieste per uscire dalla crisi, Sacripanti: «Vitali detterà bene i ritmi»

E' un match delicato, forse un bivio decisivo per la stagione azzurra. La Gevi affronta Trieste domani alle 20,45 al Palabarbuto con una voglia matta di uscire dalla crisi provocata dalle 5 sconfitte in fila. Una vittoria riporterebbe il sereno e darebbe una grande carica in vista del match di domenica 6 sempre in casa contro uno squadrone come Venezia. Sarà la notte dell'esordio di Luca Vitali (nella foto in allenamento solitario al Palabarbuto), 35enne play emiliano di grande esperienza e personalità, e il suo innesto, pur con minuti limitati, si spera risulti prezioso in termini di gestione dei ritmi della gara. I giuliani sono terzi in classifica ma sembrano alla portata della Gevi. Recupera Rich, che sarà in campo ma con allenamenti limitati.

Sacripanti alla vigilia: «Vitali è un giocatore di grande esperienza, conosce molto bene il basket. Ho allenato Luca in nazionale, so bene che tipo di giocatore sia. Ovviamente non ci possiamo aspettare che cambi completamente la nostra squadra, dovrà essere bravo ad entrare in punta di piedi ed a darci quella conoscenza del gioco nel ruolo del playmaker. Chiaramente è inattivo da tanto tempo, si è allenato individualmente, ovviamente non potrà avere tanti minuti nelle gambe. Noi, per mancanza di allenamenti e per varie vicissitudini, abbiamo avuto problemi nella gestione nei 40 minuti. Fino a qualche partita fa riuscivamo a controllare bene il ritmo gara, nelle ultime partite non siamo stati più capaci di farlo. Vitali potrà aiutarci. Con Trieste sarà una partita importante. Siamo ancora una volta in assetto nuovo. Dobbiamo ritrovare noi stessi ed abbiamo bisogno di due punti. Sia Rich che Vitali ci saranno ma avranno un numero di minuti limitati. Abbiamo bisogno dell’aiuto del nostro pubblico in questo momento di difficoltà. Sono convinto che i nostri tifosi verranno ad aiutarci, come sempre. Saranno decisivi». Ames Group sarà il match sponsor della gara. L’azienda, già Main Sponsor del Napoli Basket, sponsorizzerà l’intero evento.



Domani, prima della gara, sarà possibile acquistare i tagliandi al botteghino presso l’ingresso Lato Piscina Scandone dalle ore 18. I biglietti saranno acquistabili, come di consueto, anche sul sito www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Viva Ticket. Sono in vendita anche i miniabbonamenti che permetteranno di accedere al PalaBarbuto anche per la gara con l’Umana Reyer Venezia.