Gevi Napoli-Umana Venezia 70-71, il quintetto di Buscaglia cede nel finale

Ancora una sconfitta al fotofinish per la Gevi Napoli che sfiora il successo nella finale del Memorial Silvestrin Gevi perdendo contro l'Umana Reyer Venezia 70-71 (nella foto di Emma Zorzan, Bob Johnson contro Watt). Sfortunata prestazione al termine di una gara giocata con grande intensità e per larghi tratti condotta in vantaggio. Ottima comunque la prova della squadra allenata da coach Buscaglia che nell'arco del torneo ha dovuto fare a meno dell'apporto di capitan Uglietti, Zerini ed Emmitt Williams alle prese con alcuni problemi fisici.

Dopo la vittoria ottenuta contro la Nutribullet Treviso, nonostante le rotazioni obbligatoriamente limitate, la Gevi Napoli Basket ha dunque sfiorato il successo finale. Si è trattato dell'ultima uscita della squadra prima dell'esordio in campionato che ci sarà il 2 ottobre alle 20,30 contro la Virtus Bologna.