Gevi Napoli, in vendita i biglietti per la supersfida alla Virtus Bologna

Arriva un'altra grande avversaria, la Virtus Bologna campione d'Italia, e la Gevi Napoli Basket (nella foto di Luca Olivetti, Jason Rich) comunica che da oggi è aperta la vendita dei biglietti sia per la gara contro le V nere in programma domenica 24 ottobre alle ore 12, che per quella con la Bertram Tortona, che si giocherà domenica 7 novembre alle 20,45. Sarà possibile acquistare un miniabbonamento che permetterà l’ingresso ad entrambe le sfide del PalaBarbuto a condizioni vantaggiose. I tagliandi saranno acquistabili sul sito www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Viva Ticket. Questi i prezzi dei biglietti per la gara con la Virtus Bologna: Tribuna Centralissima: euro 50, ridotto 35. Tribuna Centrale: 35, ridotto 22, tribuna laterale 25, ridotto 18. Curva/gradinata:14, ridotto 10. Questi invece i prezzi dei biglietti per la gara con la Bertram Tortona: tribuna centralissima 45, ridotto 30, tribuna centrale 30, ridotto 20, tribuna laterale euro 20, ridotto euro 15, curva e gradinata 14, ridotto 10. I prezzi dei miniabbonamenti per entrambe le partite: tribuna centralissima 75, ridotto 50, tribuna Centrale 55, ridotto 35. Tribuna Laterale 38, ridotto 27, curva e gradinata 21, ridotto 15. Il biglietto ridotto è riservato alle categorie Over 65 e Under 16.

Per accedere al PalaBarbuto è necessario il Green pass da mostrare insieme al titolo di accesso, ed al documento di identità. Si può ottenere la certificazione anche attraverso tampone rapido negativo. A tal riguardo, in occasione della sfida del 24 ottobre con la Virtus Segafredo Bologna, la Farmacia San Ciro dei Dottori Guerra, partner ufficiale della Gevi Napoli Basket, Via De Sivo 1, Napoli, effettuerà gratuitamente i tamponi ai possessori del biglietto della partita, del mini abbonamento o dell’abbonamento stagionale. Sarà possibile effettuare i test esclusivamente sabato 23 ottobre dalle 9 alle 13. È necessario prenotare il tampone venerdi 22 ottobre tramite whatssap al n. 3450709730 attendendo conferma di prenotazione.

Intanto il Napoli Basket comunica di aver siglato un importante accordo di sponsorizzazione con il Gruppo Di Palo che sarà anche presente con il logo Crai, sulla divisa ufficiale della squadra. Il presidente Grassi: «Insieme ai miei soci Alfredo Amoroso e Francesco Tavassi, siamo davvero orgogliosi che un'azienda importante come il Gruppo Di Palo, con il prestigioso marchio Crai, abbia deciso di entrare a far parte di questo importante e solido progetto sportivo».