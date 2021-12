Gevi Napoli sfida Venezia, Marini: «Ora siamo di nuovo al completo»

Dopo lo stop totale alle gare del 2 gennaio, si disputerà il 5 gennaio, mercoledì prossimo alle 19,30, la sfida della 13esima giornata di A tra Venezia e Napoli che era in progrmma il 26 dicembre. Questo è ciò che comunica la Legabasket sul sito ufficiale. Altro recupero in programma il 5, ma alle ore 16, è il big match Armani Milano-Virtus Bologna.

«Non vediamo l'ora di tornare a giocare - dice Pierpaolo Marini (nella foto di Luca Olivetti) a Radio Kiss Kiss -, ora ci possiamo allenare di nuovo al completo (ciò vuol dire che i giocatori positivi al Covid ora risultano tutti negativi ndr) e preparare la partita del 5 gennaio contro una corazzata come Venezia che in partenza era tra le favorite per lo scudetto. Ora è indietro in classifica ma resta fortissima. Noi proveremo a eseguire il nostor piano partita per rprendere a vincere dopo lo stop con Trento. Il Covid può condizionare il nostro cammino? No, non credo, in fondo vale per tutti e bisogna accettare ciò che sta avvenendo. Siamo partiti benissimo in questa stagione e non vogliamo certo fermarci qui. Dal canto mio faccio di tutto per essere sempre pronto quando vengo chiamato a dare il mio contributo».