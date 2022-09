Gevi Napoli-Virtus Bologna, biglietti in vendita

In vendita i biglietti per Gevi Napoli-Virtus Bologna ed è molto probabile che ci sarà una corsa all'acquisto. La squadra virtussina è infatti piena di campioni, da Teodosic a Belinelli, passando Hackett, Ojeleye, Mannion, Jaiteh, Mickey. Mancheranno Shengelia e Abass, infortunati. E sarà ovviamente l'occasione per vedere la nuova squadra napoletana (nella foto la presentazione sulla nave Msc) all'opera. Oggi è scattata la vendita e ci sono state già tante richieste. La gara si disputerà domenica 2 ottobre alle ore 20,30 al PalaBarbuto. I biglietti saranno acquistabili sul sito www.vivaticket.it e nei punti vendita Viva Ticket. Questi i prezzi: tribuna centralissima 50 euro, ridotto 25, centrale 35, ridotto 22, laterale 25, ridotto 18, curva/gradinata 14, ridotto 10. ospiti 14 euro. I biglietti ridotti sono riservati ad Over 65 ed Under 16.

Sono disponibili le tessere per coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento. Sarà possibile ritirare la tessera al PalaBarbuto venerdi 23 settembre dalle ore 17,00 alle ore 20,00 e sabato 24 settembre dalle ore 10,00 alle ore 13,00. Gli abbonamenti saranno disponibili inoltre venerdi 30 settembre dalle 17,00 alle 20 e sabato 1 ottobre dalle 10,00 alle 13,00. Al momento del ritiro, unitamente all’abbonamento, verrà regalata la t/shirt ufficiale di Napoli Basket offerta da Givova. Inoltre, ogni abbonato riceverà l’invito ad acquistare una crociera Msc scontando l’intero valore dell’abbonamento, fino ad un massimo di 200 euro. La campagna abbonamenti per la stagione 2022-2023 resterà aperta fino alla gara del 16 ottobre contro la UnaHotels Reggio Emilia. È possibile sottoscrivere l’abbonamento su www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Viva Ticket.