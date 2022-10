Gevi Napoli-Virtus Bologna 77-89, Buscaglia: «Ultimo quarto in calo»

La Gevi sogna ma poi nel finale cede (77-89) in un Palabarbuto ribollente di entusiasmo alla forza della Virtus Bologna. Gran bella partita e sconfitta onorevolissima per la squadra azzurra che ha dominato letteralmente per metà gara (anche +22), restando in testa fino al 30'. Poi le V nere, che stavano risalendo, hanno accelerato, chiudendo gli spazi difensivi e attaccando una Napoli stremata. Gran partita di Michineau, regia e punti, oltre che difesa, bene Stewart, Johnson, Williams, Agravanis, ma anche Zerini e Zanotti. Infortunato Howard, problemi muscolari. Se ne saprà di più in settimana. Si è giocato in un PalaBarbuto gremito, con pubblico fantastico. Gli azzurri torneranno in campo domenica prossima 9 ottobre alle ore 19,30 sul campo della Enel Brindisi.

Così Maurizio Buscaglia a fine gara: «Abbiamo fatto delle ottime cose in questa prima partita. Abbiamo lavorato bene, ma non è facile mantenere per quaranta minuti questa intensità difensiva, soprattutto senza Uglietti, e con l'infortunio di Howard durante la gara. Bologna ha alzato tanto il livello fisico nel secondo tempo, noi abbiamo costruito poco. Lavoreremo per avere delle opzioni migliori. Possiamo però trovare delle risposte importanti sulle quali costruire. Ora inseriremo sempre meglio Agravanis, tornerà a breve Uglietti, e speriamo che Howard non abbia niente di grave. È molto importante mantenere alta la nostra intensità, non dobbiamo mai calare in questo aspetto.Ci tengo a ringraziare il nostro pubblico, questa sera davvero straordinario».