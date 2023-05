Gevi, Open Party per la salvezza: festa con i tifosi al Palabarbuto

Per festeggiare una salvezza soffertissima e guadagnata all'ultima giornata di campionato con la vittoria a Verona, la Gevi Napoli Basket invita i tifosi all'Open Party per celebrare la permanenza in Serie A.

Un evento che andrà in scena stasera alle 20 al PalaBarbuto con ingresso gratuito e alla presenza della squadra e dello staff tecnico-dirigenziale.

Probabile anche un piccolo happening stile All Star Game con gare di tiro e della schiacciate. Intanto si avvicina l'annuncio della firma di Alessandro Dalla Salda, nuovo amministratore delegato del club il cui arrivo potrebbe rappresetare una vera e propria svolta. Si allontana invece l'ipotesi Walter De Raffaele per la panchina.