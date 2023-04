Gevi-Pesaro, da oggi la prevendita: prezzi popolarissimi per il soldout

Ultima partita in casa della Gevi Napoli con anticipo a sabato alle 19, per evitare di incappare nei possibili festeggiamenti dello scudetto del Napoli. E da oggi è aperta la vendita dei biglietti per la gara contro la Carpegna Prosciutto Pesaro, valevole appunto per la ventinovesima giornata del campionato.

E in questa occasione il club ha voluto attuare una politica di prezzi ancora più popolari, con l’obiettivo di agevolare i propri tifosi ad accorrere al PalaBarbuto per questa decisiva sfida. Inoltre a tutti i possessori dell'abbonamento per le gare casalinghe della Gevi Napoli Basket, sarà omaggiato un biglietto dello stesso settore in cui ha sottoscritto la tessera, fatti salvi i diritti di commissione dell'agenzia di rivendita Vivaticket.

Per poter attivare la suddetta procedura, sarà richiesto semplicemente l'inserimento del codice barcode del proprio abbonamento. I tagliandi saranno acquistabili sul sito http://www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Viva Ticket. I botteghini del PalaBarbuto apriranno sabato alle ore 17. Questi i prezzi dei biglietti per la gara: tribuna centrale 15, tribuna laterale 10, curva/gradinata 5, settore ospiti 15.