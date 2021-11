Gevi a Pesaro con un Pargo in più, Sacripanti: «Partita che vale tanto»

Dopo la magnifica vittoria casalinga contro Tortona con 3 assenze pesantissime, arriva l'anticipo in trasferta per la Gevi Napoli che domani alle 20,30 gioca a Pesaro contro la Carpegna Prosciutto Pesaro. Una partita importante, uno scontro diretto per la salvezza contro una squadra che ha vinto finora una sola partita ma che nonostante gli ultimi sfortunati risultati, è reduce da ottime prestazioni. Sarà esordio per Jeremy Pargo (nella foto con Pino Sacripanti) che da ieri si sta allenando e non vede l'ora di scendere in campo. Recuperato anche Parks, mancherà solo il lungo per sostituire Elegar che potrebbe arrivare la prossima settimana. Proprio Coach Sacripanti è l’unico ex della gara. L’allenatore lombardo ha infatti guidato la Victoria Libertas Pesaro dal 2007 al 2009.

Alla vigilia il tecnico presenta così la partita. «Affrontiamo una squadra in netta crescita, come dimostrato nelle ultime giornate. Pesaro, con i vari cambi fatti, tra cui ovviamente il nuovo allenatore, sta giocando una pallacanestro molto più solida. Hanno fatto un’ottima partita a Venezia, perso solo nel finale con trento, disputato una buona gara in casa della Virtus. Sono in netta crescita, conosco Coach Luca Banchi e so il valore che può aggiungere ad una squadra. Sarà una partita molto aperta. Siamo consapevoli dell’importanza della gara. Noi dovremo cercare di giocare come nelle ultime sfide, migliorando cinismo e determinazione in determinati momenti. Son due settimane che, a causa delle varie vicissitudini, facciamo fatica a fare allenamenti completi. Non possiamo dire di essere completamente pronti, dovremo adattare giocatori nel settore dei lunghi .Speriamo che con l’arrivo di Pargo ed il rientro di Parks, si possa riuscire a ritrovare un po' di equilibrio. Jeremy sta bene organicamente, ha fatto buoni test, e quindi è in grado di giocare 10-15 minuti. Certo, dovrà perdere qualche chilo, tornare in forma ottimale, ma nel frattempo il suo apporto ci aiuterà molto».