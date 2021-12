II coach della Gevi, Pino Sacripanti, vince il premio «Terre di Campania»

Il coach della super lanciata Gevi Napoli, Pino Sacripanti, sarà tra i premiati dell’VIII edizione del Premio “Terre di Campania”. L’evento si terrà venerdi 10 dicembre 2021 alle ore 19 presso il Santuario della Madonna della Speranza, Convento dei frati minori di San Vito a Marigliano. Intanto la Gevi Napoli Basket comunica che prosegue la vendita dei biglietti per assistere alla gara contro la Vanoli Cremona, valevole per la decima giornata del campionato di A che si giocherà domenica 5 dicembre alle ore 19,45 al PalaBarbuto. I tagliandi saranno acquistabili sul sito www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Viva Ticket. I prezzi sono: tribuna centralissima 45, ridotto 30. Centrale 30, ridotto 20, laterale 20, ridotto 15, curva 14, ridotto 10. Il biglietto ridotto è riservato alle categorie Over 65 e Under 16.

Per accedere al PalaBarbuto è necessario il Green-Pass da mostrare insieme al titolo di accesso e al documento di identità. Si può ottenere la certificazione anche attraverso tampone rapido negativo. In occasione della sfida del 5 dicembre contro la Vanoli Cremona, la Farmacia San Ciro dei dottori Guerra (Via De Sivo, 1 – Napoli), partner ufficiale della Gevi Napoli Basket, effettuerà gratuitamente i tamponi ai possessori del biglietto della partita o dell’abbonamento stagionale. Sarà possibile effettuare i test esclusivamente sabato 4 dicembre dalle 9 alle 11. È necessario prenotare il tampone tramite whatsapp, al n° 3450709730 attendendo conferma di prenotazione.