Gevi, possibile Moretti da play, i due lunghi titolari saranno Usa

Non è così lontana l'ipotesi dell'ingaggio di Davide Moretti, l'ex eroe di Texas Tech, già allenato da Sacripanti nell'Italia under del 2016 e l'anno scorso con poco minutaggio a Milano. Moretti ha contratto fino al 2023 com l'Olimpia ma potrebbe approdare a Napoli il club milanese si farà carico di una parte dell'ingaggio. In cambio potrebbe essere assicurato il quintetto base a Davide, con Mayo alle sue spalle. Sembra scontata la formula del 5+5, secondo radio mercato coach Sacripanti potrebbe fare a meno di Iannuzzi, Lombardi, Marini e Monaldi. Una chance di restare potrebbe averla Marini, che ha già contratto 2021-2022. Sicuri a questo punto di restare sono Zerini e Uglietti. Molto probabile la conferma anche di Parks, mentre Sandri, come si poteva prevedere, andrà via. Come americani si punterà su un centro titolare, (ma va trovato anche il centro di riserva italiano nel caso vada via Iannuzzi), su un'ala grande e su un esterno.