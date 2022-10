Gevi-Reggio Emilia è gia test delicato: per gli azzurri in palio punti pesanti

Ci riprova la Gevi Napoli. Dopo i due ko in serie frutto anche di un calendario ingeneroso, gli azzurri domani alle 20,45 al Palabarbuto hanno l'occasione di sbloccare la classifica contro una squadra competitiva come la UnaHotels Reggio Emilia, ma stanca per l'impegno di giovedì in Champions League (brutta sconfitta contro l'Aek Atene) e senza due pedine importanti come Michele Vitali e Arturs Strautins. L’UnaHotels Reggio ha 2 punti in campionato, con la vittoria a Treviso alla prima giornata, e la sconfitta al fotofinish nella sfida interna con Tortona. Napoli, dal canto suo, dopo aver recuperato la scorsa settimana Uglietti, potrà contare domani sera anche sull'apporto di Jordan Howard che torna a disposizione di coach Buscaglia. Un giocatore che potrebbe essere un'arma importante per le sue grandi capacità balistiche. L'unico ex della gara sarà Maurizio Buscaglia, a Reggio Emilia nella stagione 2019-2020. e proprio il coach alla vigilia dice: “Ovviamente abbiamo il pensiero alla vittoria, per una logica esigenza dopo due partite che hanno comunque dato indicazioni. Sulle quali abbiamo lavorato, cercando di continuare ad alzare il livello del nostro gioco, ed i nostri equilibri di squadra e lettura della partita. Affrontiamo una squadra ben costruita, con caratteristiche importanti e di livello, in campo e fuori, che ci rappresenta anche in Europa con ambizione. Noi vogliamo avere la nostra strada e queste partite devono rappresentare sempre passi in avanti”. Prevendita deboluccia finora ma si spera di recuperare pubblico con l'iniziativa “Ritorno al Passato”. Le prime 500 persone in possesso del biglietto della partita di calcio Napoli-Bologna, in programma domani alle 18 allo stadio Maradona, o dell’abbonamento del Napoli, avranno uno sconto del 50% sul biglietto di Gevi-Reggio Emilia recandosi direttamente al botteghino del PalaBarbuto lato Scandone.