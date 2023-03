Gevi, la salvezza passa da Reggio, Pancotto: «Servono difesa e sacrificio»

Gara delicatissima oggi alle 18,30 per la Gevi, (in tv su Eurosport e Eleven). Di fronte una squadra, Reggio Emilia, con l’acqua alla gola e che sarà sospinta dal pubblico caldissimo del Palabigi. La Gevi potrà contare su un Wimbush visto in grande condizione contro Varese, solido, tosto e con doti di leadership. Ruolo importante avranno i cecchini Young e Howard, così come si spera in un Michineau non solo istinto ma anche capace di guidare i suoi. E che si troverà di fronte un play che è il suo esatto opposto, Andrea Cinciarini, che fa della gestione del ritmo e degli assist il suo pane quotidiano (ma è alle prese con il mal di schiena). L’infortunato Senglin che pareva out, potrebbe invece recuperare in extremis. E occhio al duo di lunghi Lee-Hopkins e all’ala Olisevicius.

Due ko consecutivi e ora un’altra partita dal peso specifico enorme. La Gevi è sempre lì, nelle zone basse della classifica, a quota 14, penultima in coabitazione con altre 3 squadre (Scafati, Verona e Brescia), e con alle spalle la sola Reggio Emilia distante 4 punti. E proprio gli emiliani, che sembrano quasi spacciati a 9 partite dalla fine, si giocheranno nel match casalingo contro Napoli, il 90% delle chances residue di salvezza. In caso di vittoria gli azzurri condannerebbero molto probabilmente la squadra guidata da Sakota alla retrocessione in A2 e prenderebbero fiato in vista dello sprint per evitare il penultimo posto che vuol dire comunque sprofondare al piano di sotto.

«Mi aspetto una partita tosta, bisogna scendere in campo con convinzione determinazione e fiducia. Sarà una sfida importante ma non decisiva perché manca ancora tanto alla fine – sostiene Pancotto -. Dobbiamo rimanere concentrati sulla gara con durezza mentale e sacrificio per giocare con la nostra identità. L’obiettivo è quello di elevare il livello del nostro gioco ad ogni quarto. Servirà aggressività in difesa e buone percentuali in attacco».