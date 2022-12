La Gevi a Sassari finisce a picco, Buscaglia: «Abbiamo fatto schifo»

Brusco passo indietro per la Gevi Napoli. Un ko pesante a Sassari con la squadra mai veramente in partita e in grado di creare problemi agli avversari allenati dall'ex Carpisa, Piero Bucchi. Sconfitta secca (86-69) con i partenopei sempre sotto e con distacco in doppia cifra, Napoli ha visto riemergere in terra sarda i vecchi problemi difensivi. Johnson ancora out, Stewart e Michineau totalmente impalpabili. La squadra di Buscaglia nel finale non è riuscita neanche a limitare i danni. Ancora una volta Uglietti il migliore (nella foto di Ciamillo&Castoria), poi discreti Howard e Davis. E poco altro. Ora prossimo match lunedì 26 dicembre in casa con Verona alle 20.

Inizio gara con Napoli attaccata all’avversaria con un buon Williams, ma Sassari trascinata da Jones riesce a piazzare un piccolo allungo al termine del primo quarto (22-18). Lo show di Jones non si ferma, Buscaglia non trova l’antidoto e la forbice si allarga e all’intervallo è un pesante 43-28. Stesso refrain nella ripresa, nulla cambia, Sassari resta sempre avanti con vantaggio ampio grazie a un super Jones e Napoli insegue a distanza fino al 40’.

Buscaglia a fine gara stavolta è più esplicito: «Onestamente abbiamo fatto schifo, siamo stati davvero poca cosa. Non abbiamo praticamente fatto niente, abbiamo potuto pensare qualche volta durante la gara, che eravamo a qualche step di differenza, ma non siamo riusciti a farlo, ed abbiamo mancato su tutta la linea, ad esclusione del terzo del quarto. Faccio i complimenti a Sassari ha meritato la vittoria. Noi davvero poca cosa. Non abbiamo giocato bene la partita».