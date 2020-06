Coppia d'assi per la Gevi Napoli. Dopo Mayo arriva un altro giocatore lo scorso anno in Lega A, Jordan Parks, ala nativa di New York, 26 anni proveniente dalla Delonghi Treviso. Giocatore di atletismo, ma anche di tecnica, ha fatto una ottima carriera universitaria per poi approdare in Italia, prima a Trieste in A2 (con 16,5 punti e 14,5), quindi uno scampolo di stagione a Bonn dove trova John Mayo ma viene bloccato da un serio infortunio. Quindi il ritorno in Italia nel 2018-19 a Capo d'Orlando con 23 punti per gara e quasi 8 rimbalzi e la chiamata in A1 di Treviso nella scorsa stagione con 8,5 punti nel massimo campionato ma un minutaggio ovviamente inferiore.



Queste le prime parole da giocatore azzurro di Jordan Parks: «Sono entusiasta di questa nuova avventura con la maglia del Napoli Basket, non vedo l’ora di unirmi alla squadra ed all’ambiente. Metterò la mia esperienza in A2 al servizio di questo club per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Per me sarà un onore lottare per questa maglia insieme ai miei compagni per riportare Napoli in Serie A».



Ora per il mercato se ne parla dopo metà luglio. Potrebbe arrivare ancora Cervi, che sarebbe felice di venire a Napoli.



