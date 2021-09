Gevi, sfida bis a Treviso in Supercoppa Sacripanti: «Mi aspetto passi avanti»

Dopo lo stop all'esordio in Supercoppa contro Treviso, per Napoli arriva subito la chance del riscatto contro la medesima avversaria. Domani sera infatti la Gevi incrocerà nuovamente i trevigiani, che nel frattempo hanno battuto anche Brescia due volte, sia fuori che in casa e sono a punteggio pieno con la qualificazione in tasca. Il match però stavolta si giocherà al PalaVerde (inizio alle ore 21) e per gli azzurri il compito sarà complesso. Mancherà Rich, infortunato, e il club al momento sia intenzionato ad attendere gli esiti del recupero, prima di provare a sostituirlo. Questo vuol dire che probabilmente contro l'Armani, il 25 settembre, i partenopei giocheranno con un americano in meno.



Coach Sacripanti: «Per me è un test molto importante perché dopo 4/5 giorni di lavoro riaffrontiamo una squadra che è molto avanti, e ci ha messo in difficoltà nella prima sfida. Dobbiamo partire dalle cose buone fatte nella gara d’andata contro di loro, ed allungare il minutaggio dei break positivi cercando di essere quanto più solidi possibile. È chiaro che adesso la responsabilità, oltre ad essere della squadra in generale, dovrà essere anche dei singoli giocatori che affrontano un livello più alto. Siamo molto curiosi e desiderosi di fare un passo avanti».



La gara sarà trasmessa in diretta su Discovery+ e Eurosport Player. Aggiornamenti in diretta sulla pagina Facebook Ufficiale del Napoli Basket. La Gevi comunica anche che dalle 9 di domani 9 settembre, saranno in vendita i biglietti per assistere alla gara di Supercoppa contro la Germani Brescia, in programma lunedi 13 settembre alle 18 al PalaBarbuto. Su www.vivaticket.it è possibile acquistare il tagliando per la partita. E sempre sul portale www.vivaticket.it, prosegue la vendita degli abbonamenti per il campionato 2021-2022.