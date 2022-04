Gevi, sfida delicata contro Reggio Emilia, Parks: «Decisivo l'apporto del pubblico»

Riecco la Gevi, dopo la dolorosa sconfitta in casa al fotofinish contro Brescia. Gli azzurri domani sera al Palabarbuto alle 20,30 sono attesi da una sfida importante in chiave salvezza contro Reggio Emilia. Due punti essenziali per non rischiare di ritrovarsi impelagati nelle ultime giornate. Ancora in dubbio la presenza del coach Buscaglia. Nel recupero della 16esima giornata gli azzurri si trovano di fronte la formazione reggiana protagonista in campionato ma reduce dalla sconfitta in casa dopo 2 supplementari nell’ultima gara con Trieste. I reggiani, che sono in piena zona playoff a quota 24 punti ed in finale di Fiba Europe Cup, possono vanatre un Cinciarini che oggi è da considerare come il miglior giocatore dell'intero campionato, subito dietro Della Valle, stranieri compresi. Un giocatore che, senza il peso del blasone Armani, viaggia a 10 assist di media ed ha la sesta valutazione del campionato. Jordan Parks alla vigilia dice: «Sono felice di aver rinnovato qui a Napoli. Sono contento di poter rimanere ancora in questa splendida città dove mi sono trovato davvero bene e in una societa seria ed impeccabile. Domani ci attende una partita molto importante per il nostro campionato, Reggio Emilia è una squadra forte che sta disputando un'ottima stagione. Sarà fondamentale l'apporto del pubblico che saprà sostenerci come sempre. Mi aspetto domani sera un PalaBarbuto caldissimo, e noi faremo di tutto per regalare ai nostri fantastici tifosi una grande gioia».

Prosegue intanto la vendita dei biglietti per assistere alla gara del PalaBarbuto. I tagliandi saranno acquistabili sul sito http://www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Viva Ticket. Inoltre sarà possibile comprare i biglietti domani pomeriggio, presso la biglietteria del PalaBarbuto, Lato Scandone, a partire alle ore 18.