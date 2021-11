Gevi spettacolare a quota 100, super esordio di Pargo a Pesaro

Esordio migliore non poteva esserci per Jeremy Pargo (nella foto di Massimo Ceretti) che fa subito il botto, segna 18 punti in 20 minuti e assieme a Parks (22) e un califfo come Rich (24) devastano Pesaro segnando 100 punti (83-100) e dominando letteralmente dall'inizio alla fine. Una vittoria che lancia Napoli in piena zona playoff. E con Pargo che può solo migliorare e un pivot che arriverà a breve, questa squadra potrebbe continuare davvero a far divertire. E' il primo successo in trasferta in campionato per la Gevi Napoli Baske che ha esibito anche un Zerini in doppia cifra, 11 i suoi punti, oltre ai positivissimi Marini e Lombardi. Gli azzurri torneranno in campo domenica prossima 21 novembre alle ore 19,00 ancora in trasferta sul campo della Dinamo Sassari.

Felice ovviamente Sacripanti: «Faccio i complimenti alla mia squadra perché abbiamo vissuto due settimane molto difficili. Prima di Tortona mancavano Mayo e Parks, poi è mancato Elegar. Oggi è entrato Pargo ma eravamo comunque senza centro titolare e nonostante questo abbiamo fatto una partita solida facendo ciò che avevamo studiato di fare. C’è stato qualche errore che mi ha fatto arrabbiare ma il piano partita è stato rispettato. Pargo ha dato una zampata da campione nel finale con i suoi canestri. E’ una vittoria di squadra, tutti sono stati protagonisti. Abbiamo fatto finalmente due vittorie consecutive. Ci prendiamo qualche giorno di pausa per preparare al meglio la partita di Sassari. E’ stato un piacere tornare a Pesaro, una vera città del basket».