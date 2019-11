Dopo il brutto risveglio con il ko interno con Treviglio di sette giorni fa, riecco in campo il Napoli Basket di coach Sacripanti. La squadra azzurra vuol riprendere la marcia interrotta bruscamente ma per farlo occorre un colpo in trasferta a Bergamo, dove stasera alle 20,30 si gioca l’ottava giornata di A2. La squadra guidata da coach Calvani ha vinto solo due delle sette partite disputate ed è reduce da quattro sconfitte consecutive, ma tutte di stretta misura e con squadre toste come Latina, Casale, Rieti e Torino. In campo un super ex come Terrence Roderick, che a Bergamo ha giocato nella scorsa stagione con cifre straordinarie: «È un match importante per noi, veniamo da una brutta sconfitta casalinga e vogliamo riscattarci subito in trasferta - spiega T-Rod - Abbiamo lavorato duramente durante questa settimana e col coach abbiamo preparato la partita in ogni suo dettaglio. Dovremmo essere attenti in difesa e cercare di limitare i loro due americani. Servirà sfruttare le transizioni per essere più efficaci possibile in attacco. Contiamo di fare una grande gara per portare i due punti a casa. Sono felice di tornare a giocare a Bergamo dove l'anno scorso ho vissuto una stagione bellissima. Ritroverò un ambiente eccezionale e dei tifosi straordinari con cui ho vissuto bei momenti. Tuttavia, quando scenderemo in campo conterà solo vincere e insieme ai miei compagni faremo di tutto per riuscirci».



Sarà possibile seguire la gara su LNP Pass e sui canali social del club con aggiornamenti live. Il match sarà trasmesso in differita martedì su Telecapri Sport (canale 87 del digitale terrestre).



Stasera in campo anche Scafati, che gioca alle 18 a Roma contro l’Eurobasket, che dopo una serie di ko consecutivi ha vinto la prima partita della sua stagione la scorsa settimana a Rieti.

