La Gevi tenta il colpaccio a Trieste, Sacripanti: «Avversaria insidiosa»

Dopo il grande colpo casalingo della vittoria contro la Virtus Bologna, la Gevi tora in campo stasera alle 20,30 al PalaRubini di Trieste contro l’Allianz allenata da Franco Ciani. I triestini viaggiano forte in questo inizio di stagione, hanno 6 punti e un passo molto convincente soprattutto in casa dove sono imbattuti. Napoli ha l’handicap di dover rinunciare ad un americano dopo l’addio di Mayo. Finora la ricerca non ha prodotto risultati, ma in questi giorni è probabile che il cerchio si stringerà. Jordan Parks, a Trieste per due stagioni, dal 2015 al 2017, è l'unico ex della gara. Coach Sacripanti alla vigilia così presenta la gara:

«Sarà una partita in cui il controllo del ritmo rivestirà un ruolo fondamentale. Noi dobbiamo trovare nuovi equilibri dovuti all’assenza di Josh Mayo. Tutti i giocatori saranno chiamati a dare qualcosa in più. Sarà molto importante cercare di limitare i break negativi all’interno della gara. Trieste è una squadra in grande fiducia, allenata molto bene e che ha le idee chiare. Sarà una partita interessante a livello tattico, un match particolarmente insidioso».

Allianz Pallacanestro Trieste- Gevi Napoli Basket sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Discovery + e Eurosport player. Sulle pagine social ufficiali della Generazione Vincente Napoli Basket aggiornamenti in tempo reale.