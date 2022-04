Gevi con un Gudaitis in più nel motore, Buscaglia: «A Treviso un match-chiave»

Con un Gudaitis in più nel motore, la Gevi va a far visita domani alla Nutribullet Treviso, match per la venticinquesima giornata con inizio alle 20,45. Match di rilevanza notevole, perchè vincere sul parquet trevigiano vorrebbe dire innanitutto fare un deciso passo avanti verso la salvezza, ma anche non fermare una striscia cominciata domenica scorsa con Brindisi che potrebbe portare domenica 10 al Palabarbuto un tutto esaurito da oltre 4mila spettatori nella gara contro la rivelazione Brescia. Chiaro che Gudaitis cambia tanto la fisionomia del team azzurro, un giocatore interno di grande livello e uomo-squadra he potrebbe far salire tantissimo il rendimento anche dei compagni.



Treviso e Napoli hanno 18 punti occupando, insieme a Pesaro, il terzultimo posto in classifica. I veneti, dopo un ottimo inizio di stagione, hanno vissuto un periodo difficile che li ha allontanati dalla zona playoff. Nell’ultima gara la Nutribullet ha perso sul campo della Vanoli Cremona. Nella gara d’andata disputata al Pala Barbuto lo scorso 10 ottobre, successo della Gevi per 82-70.

"Stiamo continuando a lavorare giorno dopo giorno per alzare la nostra competitività - dice Buscaglia alla vigilia -. Per farlo dobbiamo essere attenti in difesa come in attacco, nel controllo dei rimbalzi, nella presenza e nella consistenza soprattutto in gare importanti come quella con Treviso. Giocheremo fuori casa, su un campo importante, contro una formazione forte che ha giocato anche in Europa, dimostrando qualità nei singoli e nel sistema. La nostra qualità di gioco dovrà crescere rispetto alle ultime partite, è uno dei punti su cui stiamo lavorando duramente”.