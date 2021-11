La Gevi under 17 chiude col botto: è seconda al torneo europeo Eybl

Si è chiusa con una travolgente vittoria la tappa napoletana dell' EYBL, European Youth Basketball League, per la Gevi Napoli Basket. Gli azzurri hanno superato i polacchi del Oknoplast Korona Krakow con il punteggio di 92-53 La gara di quest'oggi non è mai stata in discussione con l'under 17 partenopea che, fin dalle battute iniziali, ha preso il comando della gara chiudendo la prima frazione sul 18-5, allungando poi, costantemente nel resto dell'incontro.

Al termine della gara Simone Sinagra, parente di Diego Maradona junior, è stato inserito nell'All Star 5 del torneo, l'MVP Team, mentre Cristian Riccardo è stato nominato MVP della squadra partenopea.

Gli azzurri chiudono cosi al secondo posto la prima tappa del'EYBL con 6 punti in classifica, 3 vittorie ed una sconfitta. Il prossimo concentramento si terrà a Budapest dal 20 al 23 gennaio 2022.

Con la giornata di oggi si è chiusa dunque la tappa napoletana del prestigioso evento internazionale. Uno straordinario successo organizzativo per la Gevi Napoli Basket che conferma, ancora una volta, l'importanza del settore giovanile per il percorso di crescita della società. Presente alla giornata finale del torneo anche Mimmo Morena, sempre vicino al progetto del settore giovanile del Napoli Basket. Nella foto è con il presidente Grassi e Simone Sinagra.