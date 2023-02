Gevi Under 19 alla Next Gen Cup: in palio ci sono le finali al Palabarbuto

Inizia oggi a Trento e Rovereto con la Gevi Napoli in campo, il secondo concentramento della Ibsa Next Gen Cup 2022/23, torneo riservato alle formazioni Under 19, che vedrà impegnate le 16 squadre partecipanti al campionato di serie A1. Le 16 squadre sono divise in 2 raggruppamenti e scenderanno in campo da oggi al 26 febbraio. Il secondo concentramento della fase a gironi si disputerà a Trento alla “BLM Group Arena” e a Rovereto al Palazzetto dello Sport “Angelo Marchetti”.

La manifestazione, organizzata dalla Lega Basket Serie A, ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere i vivai italiani dei club del massimo campionato, pronti a formare i grandi campioni di domani. Si qualificheranno infine alla Final Eight ad eliminazione diretta – in programma il 10, 11 e 12 aprile a Napoli al PalaBarbuto – le prime quattro classificate dei due gruppi. A seguire la classifica del durissimo girone B, dove è inserita la Gevi Napoli Basket, al termine delle prime tre giornate disputatesi a Pesaro nel primo concentramento disputato dal 12 al 14 novembre 2022, insieme a Virtus Bologna, Germani Brescia, Olimpia Milano, Trento, Reyer Venezia, Scafati Basket e Verona.



Dolomiti Energia Trentino (6 punti), EA7 Emporio Armani Milano (4 punti), Umana Reyer Venezia (4 punti), Tezenis Verona (4 punti), GeVi Napoli Basket (4 punti), Germani Brescia (2 punti), Givova Scafati Basket (0 punti), Virtus Emil Banca Bologna (0 punti).

Il roster degli azzurri: Moussa Bamba, Flavio Cannavina, Sreten Coralic, Francesco D'Antonio, Elhadji Brehima Fainke, Sergio Grassi, Matjas Jacimovic, Antonio Matera, Emanuele Puca, Andrea Sabatino, Simone Sinagra, Francesco Spinelli, Francesco Stentardo, Massimo Fiodo. Coach: Alfredo Lamberti. Ass. Coach: Armando Trojano. Ass. Coach: Nicola Liguori. Prep. Fisico: Antonio Credendino. Dir. Accompagnatore: Salvatore Sinagra

Ecco il Calendario della partire degli azzurri: 23/02 ore 18:00 Dolomiti Energia Trentino - Gevi Napoli Basket, 24/02 ore 14:00 Gevi Napoli Basket - EA7 Olimpia Milano, 25/02 ore 14:00 Gevi Napoli Basket - Tezenis Verona, 26/02 ore 10:00 Givova Scafati - Gevi Napoli Basket. Sarà possibile seguire le gare in diretta su Eleven Sport e sul sito LBA.