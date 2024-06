Gevi Napoli vicina a Kaspar Treier dopo l'addio di Lever

L'addio di Alessandro Lever, che nel finale di stagione aveva giocato davvero poco alla Gevi, risveglia l'interesse del club partenopeo per Kaspar Treier, 24enne ala estone di 2,04 che proviene da 4 stagioni in fila alla Dinamo Sassari ma con non grande minutaggio. L'ultima stagione a 3,7 punti e 1,5 rimbalzi.

Dotato di ottima mano dall'arco, Treier partirebbe dalla panchina come sostituto dell'ala grande straniera. La trattativa con Napoli è molto avanzata per potrebbe chiudersi in breve. In caso positivo sarebbe il terzo ingaggio della società partenopea in vista della prossima stagione.