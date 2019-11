Gran vittoria in trasferta per la Givova Scafati che nell'anticipo dell'8a giornata si impone con autorità (82-91) sul parquet dell’Eurobasket Roma e continua a risalire la classifica. I campani sono stati costantemente in vantaggio dunque meritando ampiamente la vittoria. Mvp Frazier, con 26 punti, 9 rimbalzi e 4 assist, ottimo Rossato (14), bene Tommasini (12) e Stephens (15 punti, 12 rimbalzi e 3 stoppate). Primo quarto con Scafati avanti grazie alla partenza a razzo di Stephens che segna i primi 6 punti dei suoi. Roma pian piano si rimette in carreggiata e con il solido lungo Taylor recupera il gap. Frazier entra in partita e tiene in vantaggio gli ospiti con qualche canestro dei suoi in galleggiamento. La Givova però spreca chances di allungo e si ritrova al 20’ con i capitolini attaccati alle caviglie (24-25). Secondo quarto sempre con i campani a condurre, grazie a Ammanato e un solido Tommasini, l’Eurobasket finisce anche a -8 (31-39), ma dopo l’ennesimo calo improvviso della squadra di Perdichizzi, recupera e riesce a ridurre il distacco all’intervallo (43-47). Nella ripresa Scafati resta sempre salda in testa, con Frazier e Stephens tocca anche le 12 lunghezze di vantaggio, poi subisce nuovamente il ritorno dei romani anche per il riposo concesso da Perdichizzi ai titolari. Eurobasket torna a -5 ma poi con Stephens e Rossato di nuovo in campo la Givova riallunga negli ultimi 3 minuti e chiude con ottimo margine. © RIPRODUZIONE RISERVATA