Givova Scafati, altra prova di forza: l'Unieuro Forlì cola a picco: 97-68

Vince ancora e resta in testa alla classifica la Givova Scafati, che fa suo in maniera netta anche il match casalingo contro l’Unieuro Forlì valevole per la ventesima giornata del campionato di A2 (girone rosso). Il punteggio 97-68 è eloquente, la compagine campana ha fatto un solo boccone del team romagnolo, giunto in terra campana con due indisponibili: l’ex Benevenuti e il neo acquisto Lucas, il primo per un problema fisico, il secondo per problemi di tesseramento. Alla fine della gara sono stati in cinque a chiudere in doppia cifra e dieci su dodici sono stati gli atleti iscritti a referto ad essere andati a punti, a riprova dell’ottimo momento di forma che stanno attraversando i ragazzi di coach Rossi, ottimo Monaldi (17) e Daniel (17). Coach Alessandro Rossi: "Dovevamo ricaricare le energie fisiche e mentali dopo la partita contro San Severo e la squadra è stata lucida e brava nel farlo. Contro Forlì abbiamo avuto un approccio alla partita meno di impatto, ma giocavamo contro una squadra molto forte, al di là delle importanti assenze, ed abbiamo fatto fatica a prendere il ritmo partita. Siamo stati molto bravi a tenere costante nell’arco della sfida il nostro livello di intensità e di velocità di gioco, sia in attacco che in difesa. Abbiamo avuto pochi cali degni di nota, tranne quello più evidente del terzo quarto, in cui abbiamo beccato un parziale di 8-0. Siamo stati bravi anche a correggere in corso d’opera le cose che non stavano funzionando. Anche la percentuale di tiri da tre punti alla fine si è rivelata buona, soprattutto per la scelta delle soluzioni adottate. Faccio grandi complimenti ai ragazzi per la concentrazione, l’atteggiamento e lo sforzo profuso nelle cinque partite ravvicinate nel tempo. Abbiamo fatto una partita offensiva nei nostri standard, ma dobbiamo essere più bravi ad avere un briciolo di pazienza in più in attacco, perché spesso ci lasciamo prendere dalla nostra energia".