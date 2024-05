Givova Scafati, Boniciolli va via: ha firmato per Torino in A2

Scafati non ha ancora ufficializzato l'addio anche se era risaputo che il rapporto si era interrotto alla fine di questa stagione.

Matteo Boniciolli guiderà dalla prossima stagione laTorino di A2 che vuol provare a tornare in A a tutti i costi. L'annuncio è arrivato proprio idal club piemontese, contratto fino a giugno 2026.

Matteo Boniciolli così commenta: «Ringrazio il presidente Avino per la fiducia accordatami. Lavorare in una piazza così importante come Torino è di per sé una sfida stimolante. Raccogliere il testimone da un grande professionista come Franco Ciani rende questo incarico ancora più significativo. Siamo consapevoli che la serie A2 è un torneo impegnativo, ma lavoreremo incessantemente per arrivare preparati ai momenti cruciali. Ai tifosi torinesi e piemontesi, voglio dire che il vostro sostegno è fondamentale per noi. Unitevi a noi in questa nuova avventura».