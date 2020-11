Prosegue il cammino vincente della Givova Scafatio che dopo aver portato a casa la Supercoppa, ha vinto con grande tranquillità all'esordio in campionato contro la Stella Azzurra Roma. Cinque giocatori in doppia cifra per Scafati che ha gestito in scioltezza (79-94) la gara, accelerando subito, con il 23-30 al termine del primo quarto, diventato poi 43-58 all’intervallo.

Seconda parte con i campani a controllare la situazione e a resistere ai tentativi inutili di rimonta dei capitolini. I migliori Cucci (17), Thomas (19), Sergio (15), poi Benvenuti, che ha chiuso in doppia doppia (10 punti e 10 rimbalzi). Culpepper (nella foto) bene in regia (6 assist) ma poco produttivo in attacco (4 punti con 1/7 al tiro). Bravo coach Finelli a ruotare con acume tutti gli uomin in campo dopo le fatiche del precampionato.

