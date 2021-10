Givova Scafati in campo per il bis; Monaldi: «Ma occhio all'Eurobasket»

In cerca del bis. Archiviato il convincente esordio in campionato sul campo di San Severo, la Givova Scafati si prepara per il match tra le mura amiche del PalaMangano, dove domani, domenica prossima 10 ottobre, alle 18, ospiterà l’Atlante Eurobasket Roma per la seconda giornata di andata di A2. Roma è reduce da una inopinata sconfitta interna per mano della matricola Next Nardò e dovrà fare i conti con due defezioni, quella del playmaker Fanti e dell’ala piccola Viglianisi. Il recentissimo innesto dell’ala piccola Baldasso è stato effettuato proprio per tamponare questa improvvisa emergenza. Ma la formazione capitolina può comunque godere di atleti di ottima caratura, come i due statunitensi Davis (guardia) e Hill (centro), autori rispettivamente di 25 e 12 punti, L’ala pivot Valerio Cucci: «Non vediamo l’ora di scendere in campo, perché è da troppo tempo che non giochiamo al PalaMangano, dove finora abbiamo solo disputato un’unica partita nel girone di SuperCoppa contro la Stella Azzurra Roma. Il playmaker Diego Monaldi (nella foto): «Quella contro San Severo è stata una bella vittoria, su un campo non facile, contro una squadra molto concentrata. Sappiamo di aver fatto un buon lavoro, ma siamo anche consapevoli di poter fare molto di più. Sarà altrettanto difficile la sfida di domenica contro Eurobasket Roma che ha perso la gara d’esordio in casa ed ora verrà a Scafati desiderosa di riscatto ed alla ricerca dei primi due punti in campionato».